La wilaya de Mascara a procédé dimanche à la mise en service d’une station de générateurs d’oxygène à l’hôpital de Sig, une donation des bienfaiteurs.

La mise en service de cette station productrice d’oxygène, offerte par des bienfaiteurs à la ville de Sig, résidents en Algérie et à l’étranger, a coïncidé avec la commémoration du 60ème anniversaire de la journée nationale de l’émigration et ce, en présence des autorités locales, civiles et militaires, des représentants de la famille révolutionnaire et des citoyens.

Cette station qui comprend deux (2) générateurs d’oxygène, selon le directeur de l’hôpital Hafarat Lakhdar de Sig, est dotée d’une capacité de production énergétique de 900 litres d’oxygène par minute, ce qui permet de prendre en charge 180 malades en situation normale et 60 malades lorsque la quantité d’oxygène consommée par les malades s’avère être importante comme c’est le cas pour les personnes atteintes par le coronavirus. Cette opération, a précisé le même responsable, englobe l’acquisition des générateurs d’oxygène, leur montage et le réaménagement d’une station qui se trouvait dans le service des urgences médicochirurgicales, nouvellement mise en exploitation au profit de ce service et de l’ancien hôpital, grâce au concours des bienfaiteurs et de l’administration de l’hôpital.

Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a valorisé l’initiative des bienfaiteurs parmi les enfants de cette ville, les invitant à multiplier ce genre de solidarité agissante au bénéficie de tous les hôpitaux de la wilaya, en les dotant de stations similaires, ce qui ne peut que renforcer les efforts du secteur de la santé et de la population et de la réforme hospitalière pour une meilleure prise en charge des malades.

M. Sayouda a insisté sur l’importance de la maîtrise de la situation sanitaire par le secteur de la santé dans la wilaya de Mascara, comme en témoigne, le nombre de cas atteints de la Covid-19 pour une large part, faisant observer que le nombre de ceux qui ont été soignés au niveau de tous les hôpitaux de la wilaya, a reculé à 25 seulement, tout en mettant l’accent sur la nécessité de ne pas baisser de vigilance et de se faire vacciner.