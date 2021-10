L'entraîneur de la JS Kabylie, Henri Stambouli a exhorté ses joueurs à rester vigilants et à prendre au sérieux le match retour contre les Forces armées royales (FAR), malgré l'importante victoire acquise samedi soir au Maroc (1-0), pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. "Nous ne sommes qu'à mi-chemin de la qualification. Donc, malgré le bon résultat obtenu au match aller, on doit rester vigilants et éviter tout relâchement qui pourrait tout remettre en cause", a déclaré le Français, dimanche sur les ondes de la Radio nationale.

Les "Canaris" ont réussi à l'emporter grâce à un but unique inscrit contre son camp par le défenseur marocain Moufid Mohammed, à la 19e minute de jeu.

Stambouli n'a pas caché le fait qu'il est "très satisfait du rendement" de ses joueurs qui, selon lui, "ont fait preuve de courage, d'abnégation et de détermination tout au long de cette rencontre", ce qui leur a permis de l'emporter au final. "Les joueurs se sont bien battus et j'espère qu'ils en feront de même au match retour, pour assurer la qualific ation et procurer de la joie aux supporters de la JSK, ainsi qu'à tout le peuple algérien", a-t-il ajouté. Le match retour aura lieu entre le 22 et le 24 octobre à Tizi-Ouzou.