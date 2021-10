Le représentant algérien en Ligue des champions africaine de football, l'ES Sétif s'est incliné devant son homologue mauritanien, Nouadhibou sur le score de (3-1), mi-temps (0-1) en match aller du deuxième tour préliminaire "aller" de la compétition, disputé dimanche à Nouakchott.

Les Sétifiens qui ont réussi à ouvrir le score par Abderrahim Deghmoum (41e) se sont effondrés en 2e période en encaissant trois buts inscrits par Moulay Ahmed Bessam (54e) et Hamma Tandji (57e et 75e) pour Nouadhibou.

Le second représentant algérien dans cette compétition, le CR Belouizdad s'est également incliné sur le même score (3-1) contre les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas, en match joué samedi à Abidjan.

L'ESS et le CRB joueront les matchs "retour" entre le 22 et le 24 octobre, respectivement à Sétif et Alger.

Les clubs qualifiés à l'issue des deux manches iront en phase de groupes, alors que les perdants seront reversés en Coupe de la Confédération et devront disputer un deuxième tour préliminaire "additionnel".