L'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) a mis à la disposition du grand public et des professionnels un numéro court "3333", dans le cadre de l'amélioration de la qualité de ses prestations de services. Ce numéro permet de router les appels en fonction de la demande de l'appelant vers la direction concernée par sa requête, indique un communiqué de l'ARPCE.

Pour toute information concernant l'homologation, la numérotation, la plainte en brouillage, les équipements et logiciels d'encryptions et les fréquences radioélectriques, il faut demander la direction technique, en composant le numéro "1" .

Pour toute information relative aux services centre d'appels (Call Center), les services de fourniture d'accès internet, les services VOIP, Audiotex, Hébergement et stockage en Cloud Computing et les services de Géolocalisation, l'intéressé doit demander la direction des opérateurs et prestataires de services, en composant le numéro "2".

S'agissant de la direction de la Poste, il faut demander utiliser le "3" pour toute information concernant l'Autorisati on d'exploitation des services postaux et le Certificat d'enregistrement pour l'exploitation des services postaux. Pour toute réclamation relative aux services des communications électroniques, l'intéressé doit composer le "4" pour demander le département de protection des droits des abonnés, précise l'ARPCE.