Le coup d’envoi du 13e festival de la musique et de la danse Diwan a été donné dimanche soir au stade "Arfaoui Mohammed" d'Ain Sefra (Naama), avec la participation de 13 troupes dans ce genre musical authentique.

La troupe "Ouled Gaada" d'Ain Sefra a ouvert le bal avec des chansons du patrimoine religieux et culturel de la région, sur des airs musicaux exécutés par un joueur sur le Gombri instrument à cordes traditionnel), du Karkabo et des tambours et des danses, qui ont agrémenté le public A l'ouverture de cette manifestation, qui a réuni des fans de la musique Diwan de la wilaya et d'autres régions, l'assistance a eu également droit à des spectacles de la troupe "Diwan Ouled Ahl El Tarh" de Béchar, qui a diverti avec des morceaux du Diwan et du genre sahraoui qui caractérise cette région sud-ouest du pays.

La première journée a été marquée par le passage des groupes "Diwan Relizane", "Diwan Kenadsia" et "Essed Seghir" sur la scène avec des chants et nouveaux albums accompagnés de danse diwan, dans le cadre de la compétition dans cette manifestation artistique nationale.

La deuxième journée de ce festival sera animée par les groupes "Sidi Blal" de Mascara et "Fares Fann Diwan" d'Oran et d'autres en lice sous la supervision d'un jury composé de musiciens et de spécialistes.

Une centaine de musiciens des groupes Diwan de plusieurs régions du pays animent jusqu'au 21 octobre en cours ce festival, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de préservation et de protection du patrimoine culturel national, ont souligné les organisateurs.

Les jeunes venus suivre ces spectacles et les fans de ce genre musical ont apprécié la bonne organisation et les moyens mobilisés pour la réussite de ce festival.

abrité pour la première fois par la ville d'Ain Sefra après la décision du ministère de la Culture et des Arts de sa reconversion vers la "capitale des Ksours".

Cette manifestation culturelle prévoit des débats de recherches effectuées par des musiciens et des universitaires locaux liées à la richesse artistique de la musique et de la danse Diwan.