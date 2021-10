Une convention cadre de coopération portant sur le développement et le renforcement de l’infrastructure qualité dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique a été signée, dimanche à Alger, entre le Commissariat aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique (CEREFE) et l’Institut Algérien de Normalisation (IANOR). Les deux parties ont convenu de "collaborer" sur l’identification des besoins nationaux en matière de normalisation dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et à "l’élaboration des normes, des procédures et des contrats de performance énergétique (CPE)", a indiqué un communiqué du CEREFE. La coopération entre le CEREFE et l’IANOR portera, également, sur la participation aux comités techniques relevant du domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que l’élaboration de guides, de référentiels et de manuels en la matière, a ajouté la même source. Le CEREFE et l’IANOR s’engagent dans le cadre de cette convention à organiser conjointement des séminaires, des pr ogrammes de formation et des journées d’études dans le domaine de l’infrastructure qualité se rapportant aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.

La signature de cette convention s’inscrit dans la continuité d’une démarche globale et partagée visant à promouvoir l’assurance qualité des produits et des services afin d’accompagner la durabilité des investissements engagés dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, conclut le communiqué.