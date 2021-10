Quand vient le mal de hanche, on pense souvent à l'arthrose ou à une tendinite. Pourtant, la douleur a parfois d'autres causes qui peuvent être traitées. Raison de plus pour s'en occuper sans tarder.

Douleurs, complications. Il faut préciser le diagnostic.

La douleur peut cacher une lésion

Certaines lésions peuvent passer inaperçues et devenir invalidantes. C'est notamment de cas du conflit de hanche. Fréquent chez les personnes jeunes, il résulte d'un choc entre la tête du fémur et la cavité articulaire, provoqué par des mouvements amples en flexion (arts martiaux, football, danse, rugby). La douleur, située au niveau de l'aine, se ravive lorsqu'on tourne la hanche vers l'intérieur.

Malgré sa fréquence chez les sportifs, il reste peu connu et insuffisamment pris en charge. Ce qui n'est pas sans conséquence, puisqu'il évolue vers l'arthrose en l'absence de traitement. En revanche, un diagnostic précoce permet d'intervenir et de prévenir son aggravation. Un geste chirurgical peut-être nécessaire pour éviter l'apparition d'une arthrose.

Il peut y avoir des complications

Il n'y a pas que les personnes âgées et les sportifs qui sont concernés. Une personne jeune et en pleine forme peut souffrir de douleurs de hanche. Un jogging, un faux mouvement, ou une chute sur les fesses, peuvent provoquer à eux seuls une blessure ou une irritation.

Si la douleur persiste au-delà de 3-4 semaines, mieux vaut consulter ! Le risque étant de passer à côté de certaines lésions. Soit parce qu'on oublie d'en parler à son médecin, soit parce que la douleur n'est pas typique. Un bilan s'impose donc en cas de gêne persistante.

Il faut préciser le diagnostic

Une douleur dans l'aine provient le plus souvent d'un problème articulaire. Dans ce cas, le médecin demande des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic et localiser la lésion. La radiographie de base, rarement suffisante, sera complétée par une IRM. L'avis d'un rhumatologue ou un d'un orthopédiste peut être nécessaire.

Les traitements sont efficaces

Une fois le diagnostic posé, il est possible de se soigner avec des traitements efficaces et bien codifiés. Un exemple : la lésion du labrum, une sorte de « joint » qui entoure et protège l'articulation de la hanche, provoquée 9 fois sur 10 par un conflit de hanche, peut être suturée sous arthroscopie afin d'éviter une détérioration du cartilage et donc une arthrose.

Si le traitement des problèmes articulaires repose le plus souvent sur une intervention chirurgicale, les lésions tendineuses et d'origine nerveuse peuvent être soulagées par une rééducation adaptée.

Merci au Dr François Prigent, chirurgien orthopédiste et au Dr Frédéric Laude, chirurgien orthopédiste-traumatologue.