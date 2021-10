Une vaste campagne de vaccination contre le coronavirus sera lancée jeudi, et ce, à travers les quartiers et les groupements d’habitat de la wilaya de Aïn Témouchent, a annoncé, mercredi le wali, M’hamed Moumen.

M. Moumen a indiqué, en marge de la cérémonie de la rentrée de la formation professionnelle de la session d’octobre, que l’objectif de cette opération est d’élargir le cercle de la vaccination en allant vers les populations, annonçant que cette campagne de vaccination sera entamée demain, jeudi, au niveau des quartiers et regroupements d’habitation à forte densité de population.

Le nombre de citoyens qui ont été vaccinés depuis le début de cette opération dans la wilaya avoisine les 50.000, a souligné le même responsable, faisant observer que l’objectif table sur la vaccination de 90.000 personnes.

Pour sa part, le directeur de la santé et de la population de la wilaya, Djelloul Ouis a déclaré que 15 équipes itinérantes ont été mobilisées pour encadrer cette campagne de vaccination au niveau des quartiers, regroupements d’habitation et aussi au profit des popu lations des zones d’ombre de la wilaya.

La même source a expliqué que cette campagne de vaccination s’étalera sur 9 jours, à travers des caravanes médicales en collaboration avec les services de la protection civile.

Elle se déroulera au niveau de 35 polycliniques médicales relevant du secteur de la santé pour accueillir les citoyens désireux de se faire vacciner, a-t-on assuré de même source.