Le coup d’envoi d’une caravane médicale dédiée aux Moudjahidine à l'effet de leur prodiguer des soins à domicile notamment ceux des zones d’ombre de la wilaya de Nâama a été donné samedi à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l’immigration, a-t-on appris auprès de la Direction des Moudjahidine et des ayants- droit, initiatrice de la caravane.

Organisée en collaboration avec le bureau de wilaya de l’organisation nationale de la société civile et la citoyenneté des zones enclavées du territoire de la commune de Méchéria, la caravane vise selon une approche de soins coordonnés et efficaces le dépistage des malades, en médecine interne, en cardiologie et ophtalmologie. Elle est conduite par une équipe médicale volontaire constituée de médecins et d’agents paramédicaux qui veilleront à la réussite de cette mission, a indiqué le directeur des moudjahidine et des ayants- droit, Bahloul Khelifa.

La caravane de 3 jours a été programmée pour prodiguer des soins à domicile, au profit de quelque 34 familles parmi les membres de l’Armée libération nationale et les invalides de la Guerre de libération, résidant dans les regroupements et localités isolées relevant des communes de la wilaya, a ajouté M. Khelifa.

L'initiative vise également à renforcer et assurer des soins médicaux d’une qualité "exemplaire" au profit des moudjahidine et répondre à leurs besoins en leur assurant une prise en charge médicale et psychologique appropriées, de nature à renforcer ce lien ayant valeur de symbole entre la jeune génération et la famille révolutionnaire, a expliqué la même source.

Le Moudjahid Omar Kébir, responsable de la kasma des moudjahidine de la commune de Méchéria a exprimé à l’occasion "sa grande satisfaction quant à cette action de solidarité, coordonnée par des médecins et des paramédicaux qui se sont déplacés jusqu’aux domiciles des Moudjahdine, en leur prodiguant des soins médicaux spécifiques, de même à contribuer, en la circonstance à préserver la mémoire pour ne pas oublier ces vaillants combattants qui ont mené des batailles durant la glorieuse Guerre de libération nationale".