L'équipe nationale féminine A de football sera opposée à son homologue soudanaise, mercredi au stade Omar-Hamadi de Bologhine (18h00), pour le compte du match aller des éliminatoires de la CAN-2022, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). La manche-retour est prévue pour le mardi 26 octobre (19h00) à Omdurman.

Dans ce cadre, la sélection nationale entamera son stage ce dimanche 17 octobre, sous la conduite de la sélectionneuse nationale, Radia Fertoul.

La première confrontation contre le Soudan entre dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine 2022, dont la phase finale aura lieu au Maroc.

En cas de qualification, l'équipe nationale sera opposée, au 2e et dernier tour (14 - 23 février 2022), au vainqueur de la double confrontation entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique.