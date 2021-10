Les Algériens Karim Makhloufi - Lamia Aïssioui ont remporté la médaille de bronze dans l'épreuve du double mixte des 39es Championnats du monde de jeu long (boule lyonnaise) qui prennent fin samedi à Alassio (Italie). La paire algérienne s'est inclinée en demi-finales devant son homologue croate Ria Vojkovic-Marin Cubela (10-6). Cette dernière affrontera plus tard en finale les Italiens Luigi Grattapaglia-Francesca Carlini. Auparavant, la paire Makhloufi-Aïssioui avait pris la 2e place de sa poule I avec une victoire devant les Américains Gadaleta-Matsunaga (10-8), une défaite devant les finalistes italiens Grattapaglia-Carlini (2-13) puis un succès en barrage face aux Serbes Kovacevic-Antonjak (11-7). En quarts de finale, la doublette algérienne a disposé de la paire française composée de Romain Garcia et Floriane Amar (9-7). La sélection algérienne de jeu long a participé à ces Mondiaux avec huit athlètes engagés chez les dames en simple, double, tir de précision, tir progressif et relais ainsi qu'en seniors (simple, double et double mixte). Le rendez-vous d'Alassio, dans la région de Ligurie, était le premier pour l'équipe nationale, à l'arrêt depuis l'année 2020 en raison des problèmes qu'a vécus la Fédération algérienne des sports de boules durant cette période et par la suite à cause de la pandémie de Covid-19.