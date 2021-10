Abdenour Chedroud du club Big blue Diving (Ligue de Chlef), a été sacré champion d'Algérie de pêche sous-marine en apnée avec un total de 40208 points, lors des épreuves disputées vendredi et samedi à Alger. Chedroud a devancé au classement Anis Mohamed Medjadji du club El-Mordjane (Alger) avec 34214 points et Raouf Zahafi d'Algeria-Sport (Alger) avec 31112 pts. Le trophée de la plus belle prise est revenu à Kacem Belhadj de l'USPC d'Oran avec un mérou de 22,7 kg. Dans une déclaration à l'APS, le nouveau champion d'Algérie Abdenour Chedroud, a indiqué que ce titre est le fruit d'un long travail de prospection sur les deux sites choisis pour cette compétition, à savoir, Tamenfoust et Rais Hamidou.

"Si je n'avais pas eu un malaise lors de l'opération de prospection j'aurai pu obtenir un meilleur score", a-t-il assuré, ajoutant que son prochain défi sera de participer aux Mondiaux 2023. Trente-six plongeurs relevant de huit Ligues de wilayas (Alger, Oran, Annaba, Skikda, Chlef, Tlemcen, Tipasa et Blida) ont animé la 46e édition du Championnat national de pêche sous-marin e en apnée.

Outre les plongeurs civils, la compétition a été marquée par la participation de certains plongeurs des Forces Navales. Avant de parvenir à ce stade final du Championnat national, les plongeurs sont passés par différentes phases éliminatoires au niveau régional.