Au total, 120 jeunes de différentes régions de la wilaya de Sétif ont participé au premier camp d’entrainement à l’entrepreneuriat social, lancé samedi, au centre d’attraction scientifique de la localité El Bez à l’initiative de l’association "Insaf".

Ce camp d’entrainement s’inscrit dans la cadre du projet "Sois innovant", visant la formation et l’accompagnement des jeunes à travers plusieurs régions de la wilaya au sujet de l’entrepreneuriat social et la méthode d’édification de micro-projets générant des avantages et des bénéfices pour les habitants de leurs régions, a précisé à l’APS le président de l’association Adel Bourgazène. L’initiative est organisée en collaboration avec l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de Sétif et plusieurs secteurs et institutions activant dans le domaine et avec le soutien de l’Organisation des nations unies pour l’enfance (Unicef) d’Algérie. Le projet devant s’étaler sur 5 mois, est organisé sous le slogan "Pour des jeunes innovants et créateurs", a souligné le même responsable, précisant que le projet accompagnera les porteurs d’idées et de projets de la catégorie d’âge allant de 19 à 24 ans, issus des 60 communes de la wilaya, notamment les zones d’ombre. Les participants à cette manifestation recevront un entrainement dans le domaine de l’entrepreneuriat social, appelé également "l’entrepreneuriat de la nouvelle génération", lequel contribue à la résolution des différentes difficultés sociales et constitue un moyen pour réaliser des bénéfices et créer le changement social et le développement durable, a-t-il ajouté. Des sessions d’entraînement avaient été organisées la semaine passée (du 7 au 9 octobre) au profit de 25 coachs relevant du Centre algérien pour le développement des jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat social et qui procèderont à l’encadrement du premier camp d’entrainement, a rappelé le même responsable.