Depuis quelques années déjà l’aluminium est très utilisé dans les logements aussi

bien pour les portes, les fenêtres, les vérandas ou les cabines de douche que pour

les étagères et même les bibliothèques avec des panneaux en faux bois.

« L’aluminium est tendance car il est très design et allie plusieurs qualités indéniables », a souligné Mohamed, un professionnel dont le local est situé à Chevalley et qui exerce ce métier depuis déjà de nombreuses années.

Mohamed a énuméré les points forts de ce matériau à savoir : sa grande légèreté, sa remarquable résistance, sa très bonne flexibilité et l’isolation de haute qualité et ceci a-t-il expliqué grâce « à un dispositif intégré contre les ponts thermiques » (considérés comme un défaut d’isolation de la menuiserie, les ponts thermiques sont la cause de la fuite de chaleur).

Selon les spécialistes, de nos jours, l’isolation aussi bien thermique que sonore est rendu plus efficace grâce au verre anti-UV (contre les rayons ultra-violets), un verre traité et sur lequel est posé une fine pellicule d’oxyde de métal appliquée sur la partie intérieure de sa face extérieure et qui joue le même rôle que le double-vitrage, auquel font appel les personnes sensibles au bruit, particulièrement les gens du troisième âge.

« Mais l’aluminium est surtout employé parce qu’il est anticorrosif, c’est-à-dire ne s’oxyde pas et ne se dégrade pas sous l’effet des rayons solaires», a indiqué Mohamed pour qui « aujourd’hui rien ne remplace l’aluminium, surtout que le bois coûte actuellement très cher et n’est pas toujours de bonne qualité ».

Toujours selon les spécialistes, ce matériau, de couleur argent mais qui se décline en plusieurs coloris permettant au designers et aux architectes d’intérieur de laisser libre cours à leur créativité et à leur imagination car ajoutant un plus à l’esthétisme, grâce et à ses effets visuels, des espaces à aménager, « gagne de plus en plus de terrain » du fait qu’il permet de réaliser des modèles épurés, parfaitement adaptés.

Avec l’aluminium, qui utilisé à l’extérieur met aussi en valeur les façades du bâtiment, du fait de sa flexibilité, on peut réaliser toutes les formes, même les plus originales et que le bois ne permet pas car plus dur et n’ayant pas la même résistance.

« Avec l’aluminium, on peut fabriquer, outre les fenêtres, les portes et couvrir vérandas en ajoutant le plexiglass ou le polycarbonate, un matériau idéal qui résiste très bien aux chocs et aux flammes, tous les genres de meubles comme les placards pour la cuisine ou la salle de bains », a relevé l’artisan mettant en exergue l’emploi, certes timide maintenant mais grandissant de ce matériau dans la fabrication de meubles de cachet très contemporain.

Il a aussi rappelé l’importante utilisation de ce matériau, facile à nettoyer, dans l’agencement des magasins permettant de donner à ces derniers un aspect moderne et surtout d’économiser l’espace car les différents éléments sont faits après la prise de mesure et l’élaboration de modèles répondant à la demande ou plutôt au goût du client.

« Nous travaillons selon les vœux du client mais vu notre formation et notre expérience dans le domaine, nous pouvons le conseiller pour réaliser le meilleur agencement possible », a confié Mohamed qui a aussi mis l’accent sur le gain du temps de réalisation par rapport à l’utilisation d’autres matériaux comme le bois qui demande plusieurs opérations à savoir : au premier stade, il y a le sciage, le tronçonnage, le débitage et le déroulage et au second stade, c’est-à-dire à l’étape de fabrication du produit le façonnage, l’assemblage et la finition. Evoquant le coût, l’artisan a indiqué que la menuiserie aluminium revient à peu près au même prix que le bois et a une durée de vie plus longue car ne permettant pas à l’eau, notamment l’eau de pluie de s’infiltrer et de causer, surtout au contact du soleil, des dommages souvent irréversibles.

Un client rencontré dans le magasin et qui s’apprête à remplacer les fenêtres en bois datant de plusieurs décennies par celles en aluminium, abonde lui aussi dans ce sens.

« L’aluminium a une durée de vie plus longue que le bois et au contraire de ce dernier ne se dégrade pas.

En plus de cela, vous passez un coup de chiffon et il retrouve son éclat », a-t-il dit ajoutant que la menuiserie aluminium n’a pas besoin d’être repeinte chaque fois car sous l’effet du soleil et de l’eau la peinture s’écaille sans oublier l’usure inévitable du temps.

Ce client a aussi évoqué le temps gagné, une fois la commande passée ainsi que la visibilité des éventuels défauts du métal tels que traces ou égratignures.

Considéré comme une « excellente alternative » en menuiserie en bois et en PVC ( polychlorure de vinyle ou polymère thermoplastique que l'on obtient par polymérisation du chlorure de vinyle), la menuiserie aluminium est cependant encore concurrencé par le bois, un matériau traditionnel qualifié de « noble » et qui convient aussi bien aux constructions modernes que des bâtiments anciens auxquels il donne une note d’authenticité.

Certaines personnes, attirées aussi bien par l’aluminium que le bois optent pour la solution médiane, à savoir la menuiserie bois-alu, le bois positionné à l’intérieur pour donner un aspect authentique et en face extérieure l’aluminium choisi pour sa finesse, sa résistance aux intempéries et sa large gamme de teintes grâce aux peintures thermos-laquées ou anodisées rendant notamment la surface insensible aux rayures.

