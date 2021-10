Les membres d'équipage de Shenzhou-13 sont entrés dans le vaisseau cargo Tianzhou-3 pour transférer le fret, a annoncé dimanche l'Agence chinoise des vols spatiaux habités. Après avoir stationné avec succès dans le module central de la station spatiale chinoise Tianhe, les membres d'équipage de Shenzhou-13 ont pénétré dans vaisseau cargo Tianzhou-3, a indiqué l'agence.

Les astronautes chinois ouvriront également l'écoutille du vaisseau cargo Tianzhou-2 et effectueront le transfert de fret et d'autres travaux comme prévu.

Le vaisseau Shenzhou-13 a été lancé samedi depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine.

Shenzhou-13 a accompli avec succès un amarrage rapides et autonomes avec le module central Tianhe, et les astronautes sont entrés dans le module central.

Ils resteront en orbite pendant six mois, établissant ainsi un nouveau record de durée pour une mission habitée spatiale chinoise.