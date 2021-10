Des centaines de Gambiens ont manifesté pacifiquement samedi à Banjul pour réclamer justice pour les abus commis sous l'ancien chef de l'Etat Yahya Jammeh, ont rapporté des médias.

Au même moment, le ministère de la Justice a affirmé l'engagement du gouvernement à appliquer, "dans le meilleur intérêt des Gambiens", les futures recommandations d'une commission qui a enquêté pendant deux ans sur ces dépassement comme l'ont réclamé les quelque 400 manifestants.

Ces recommandations sont très attendues, surtout en ce qui concerne l'ouverture éventuelle d'un procès contre Yahya Jammeh, au pouvoir de 1994 jusqu'à son départ forcé en exil en 2017 sous la pression d'une intervention militaire ouest-africaine.

La Commission Vérité Réconciliation et Réparations (TRCC) vient de reporter pour la troisième fois la publication de son rapport, sans préciser s'il serait présenté avant la présidentielle du 4 décembre.

S'adressant au président Adama Barrow et au gouvernement, le président de Tango, une fédération d'ONG qui avait appelé à manifester avec une association de victimes, a lanc é: "Renouvelez votre engagement et celui de votre gouvernement à garantir que la TRCC n'a pas travaillé pour rien (...) nous attendons une application rapide, transparente et juste des recommandations que soumettra la TRCC".

M. Jammeh s'est enfui en Guinée équatoriale après avoir perdu la présidentielle face à Adama Barrow.