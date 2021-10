Neuf officiers supérieurs de l'armée de la République démocratique du Congo (RDC) et de la police nationale (PNC) ont été condamnés à des peines de prison ferme pour détournement des fonds alloués aux opérations militaires par la cour militaire de l'Ituri, une province dans le nord-est de la RDC, rapportent des médias locaux, citant des sources proches du dossier.

D'après la source juridique locale citant un verdict rendu vendredi par la cour au terme des audiences au premier degré, les prévenus étaient poursuivis pour détournement des fonds alloués aux opérations militaires dans cette province sous état de siège. Parmi les condamnés, cinq sont renvoyés de l'armée. Cette affaire remonte au mois de juillet dernier, lors du passage en Ituri de l'inspection générale des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) conduite par le général Gabriel Amisi. Parmi les neuf accusés, figuraient sept colonels et un lieutenant-colonel des FARDC ainsi qu'un commissaire principal supérieur de la PNC. Tous étaient poursuivis pour détournement des fonds destinés aux opérations militaires pour l'état de siège en Ituri.

Le coordonnateur de la société civile de l'Ituri, Dieudonné Lossa, a salué cette décision, avant d'inviter les autorités judiciaires à poursuivre leurs enquêtes afin de démanteler tous les réseaux mafieux qui se cachent au sein de l'armée. Depuis le début de l'année, des groupes armés ont multiplié leurs attaques simultanément dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, notamment sur les routes et les villages environnants.

Des centaines des personnes ont trouvé la mort dans les attaques de ces hommes armés depuis le début de cette année dans ces deux provinces, poussant ainsi le président Félix Tshisekedi à décréter l'état de siège en avril dernier pour permettre à l'armée de mener des opérations efficaces.