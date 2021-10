Les électeurs capverdiens ont commencé à voter dimanche matin pour élire un nouveau président du pays pour un mandat de cinq ans. Les bureaux de vote ont ouvert à 07H00 (08h00 GMT) et fermeront à 18h00 (19H00 GMT). La campagne électorale a duré 15 jours et a pris fin vendredi à minuit. Près de 400.000 électeurs sont appelés aux urnes avec 51% de femmes et 49% d'hommes pour départager sept candidats en lice pour cette élection, un record dans une présidentielle au Cap-Vert où le maximum était jusqu'ici de quatre.

Deux des candidats sont présentés comme favoris. Il s'agit des anciens Premiers ministres Carlos Veiga, un avocat de 72 ans, et l'universitaire José Maria Neves, âgé de 60 ans. M. Veiga est candidat du Mouvement pour la démocratie (MpD, parti de centre-droit), majoritaire au Parlement. M. Neves est candidat du Parti Africain pour l'Indépendance du Cap Vert (PAICV), deuxième parti dans cette institution.

Outre ces deux favoris, cinq candidats se présentent dont un juriste et ancien député Hélio Sanches (56 ans), un autre juriste et universitaire, Casimiro Pina (47 ans) et un ingénieur naval, le candidat ind épendant Fernando Delgado (40 ans). Les deux autres candidats sont le médecin Gilson Alves (40 ans) et un enseignant à la retraite, Joaquim Monteira, 81 ans.

Le président sortant Jorge Carlos Fonseca (MpD) n'est pas autorisé à se représenter après deux mandats, en vertu de la Constitution. Si aucun des candidats n'obtient plus de 50%, un second tour sera organisé le 31 octobre.