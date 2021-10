Le président de la Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel (LOPIS), Abakar Walar, a indiqué à Alger, que la ligue verra "prochainement" l'adhésion de nouveaux membres permanents, à savoir la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Dans une déclaration samedi à l'APS en marge de la conférence scientifique sur "Le guide scientifique et pratique pour la prévention du fanatisme et de l'extrémisme religieux", M. Walar a déclaré que la Cellule de communication et de coordination de la Ligue verra "bientôt l'adhésion de trois membres permanents à savoir la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire".

Il a affirmé que "l'élargissement des pays membres de la LOPIS constitue l'un des principaux engagements de la dernière session de la ligue, tenue en juillet dernier au Burkina Faso", soulignant que "la composante de la LOPIS comprend des pays ayant contribué de façon significative à la lutte contre le fanatisme et l'extrémisme" Pour sa part, le Secrétaire général de la Ligue, Lakhmisi Bazzaz, a déclaré que "cette question est examinée par les Etats membres, et que la Lig ue cherche à élargir ses horizons et à avoir une plus grande présence non seulement dans la région du Sahel mais également dans le monde entier." Il est à noter que la LOPIS compte 11 membres, dont les huit membres permanents de la Cellule de Coordination et de communication pour les Pays du Sahel Africain, dont le siège est à Alger (Algérie, Burkina Faso, Libye, Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria et Tchad), en plus des trois membres observateurs au sein la même cellule : (Guinée, Sénégal et Côte d'Ivoire).