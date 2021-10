A l'approche des beaux jours, les jambes s'affichent de nouveau nues... et révèlent les veines inesthétiques qu'on avait oubliées. Pour s'en débarrasser, on peut les faire piquer avec un produit: c'est la sclérothérapie. Le point avec le Dr Thierry Senbel, angiologue.

Peut-on traiter ainsi tous les types de varices ?

La sclérothérapie consiste à injecter dans la veine une substance irritante qui colle les deux parois l’une sur l’autre pour la boucher. Cette technique est adaptée aux varicosités, ces petits réseaux disgracieux à fleur de peau, et aux petites et moyennes varices (d’un diamètre inférieur à 10 mm). La microsclérose s’attaque aux vaisseaux les plus fins. La sclérothérapie classique cible les varices visibles sous la peau.

Quant à l’échosclérographie, elle permet de visualiser et de traiter des varices plus profondes et d’éviter ainsi la chirurgie (voir notre encadré page suivante)… La sclérothérapie peut aussi être utilisée en complément de la chirurgie. Plus de neuf interventions pour traiter les varices sur dix sont des sclérothérapies.

On s'adresse à qui pour une sclérothérapie ?

Ce sont les angiologues (phlébologues), spécialistes des problèmes vasculaires, qui pratiquent la sclérothérapie dans leur cabinet. Ils commencent par faire une échographie pour établir la «cartographie» des veines à traiter, puis ils vous proposent un planning de séances, en commençant par les veines «nourricières», les plus importantes. La sclérothérapie est une technique délicate, il est donc important de choisir un praticien bien rodé.

Est-ce que la piqûre est douloureuse ?

L’angiologue utilise une aiguille très fine pour injecter le produit directement dans les veines. Aucune anesthésie n’est nécessaire. La piqûre en elle-même n’est pas douloureuse, mais certains produits provoquent une sensation désagréable, un peu comme une brûlure, lorsqu’ils se diffusent dans la veine. Paradoxalement, la microsclérose fait un peu plus mal, mais cela reste tout à fait supportable ! Une séance dure en général moins de trente minutes.

Y a-t-il des risques de complication ?

On sort du cabinet avec un pansement, compressif ou non, qu’il faut garder quelques jours. L’hématome (bleu) disparaît normalement au bout de 48 heures et il ne reste plus aucune trace. Chez certaines personnes, la sclérothérapie peut faire éclater de petits vaisseaux, surtout si le produit est trop dosé. Exceptionnellement, elle peut provoquer des troubles de la circulation (migraines et troubles visuels, troubles cardiaques, phlébites…) C’est pourquoi ce geste est contre-indiqué en cas de grossesse, d’allaitement et d’antécédents de phlébite.

Combien de séances faut-il prévoir ?

Au maximum cinq ou six séances, espacées d’au moins quinze jours. Si cela ne suffit pas pour traiter toutes les veines, il faudra sans doute passer à la chirurgie. Une séance coûte environ 80 € et la Sécurité sociale en prend une partie en charge. Le remboursement est plus important pour le traitement des veines profondes. Pour la microsclérose, le nombre de séances dépend de l’attente esthétique, et rien n’est remboursé !

Quand peut-on retourner au soleil et refaire du sport ?

Après les séances, les sports violents sont à proscrire pendant deux jours. Pendant toute la durée du traitement et jusqu’à deux semaines après la dernière séance, il faut éviter les expositions au soleil, les saunas et hammams, les bains chauds, mais aussi l’épilation et les voyages en avion. Dans certains cas, le médecin recommande de porter des collants ou des bas de compression jusqu’à la fin des séances. En revanche, il semble que prendre des veinotoniques pendant le traitement n’apporte pas de bénéfice supplémentaire.

Et après, on est tranquille pour toujours ?

C’est très variable d’une personne à l’autre… Chez quatre personnes sur dix, la veine s’ouvre à nouveau dans les cinq ans, même si la sclérose a été très bien faite. Dans ce cas, on peut réintervenir sur le même vaisseau. Après une intervention, des rendez-vous de suivi sont prévus à trois mois et à six mois, puis tous les ans, et également après les grossesses.

Comment éviter le retour des varices ?

Après une sclérothérapie, il faut être encore plus prudente et garder les bons réflexes pour préserver ses veines : éviter la prise de poids et surtout l’effet Yo-Yo, l’exposition à la chaleur, la position debout prolongée… Pratiquer une activité physique régulière, porter de préférence de petits talons… Les phlébotoniques, la compression et les cures thermales aident à soulager les symptômes (lourdeur des jambes, douleur…)