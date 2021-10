Les veines, cela s'entretient ! Mais comment fait-on ? En adoptant de bons réflexes. Comme marcher au moins 30mn par jour, éviter la chaleur, porter des vêtements adéquats…

D'où viennent les varices ?

Si vos jambes sont lourdes, gonflées et que des varices apparaissent, c'est que votre sang circule mal. Vous vous demandez à quoi c'est dû ? Nos veines sont équipées de petits clapets qui aident le sang à remonter vers le cœur. Quand ils ne fonctionnent pas bien, le sang stagne ou reflue vers le bas du corps. Les veines finissent par se dilater et forment des varices. Mais alors, il n'y aurait rien à faire contre l'insuffisance veineuse ? Si. Avec des gestes simples et en évitant certaines erreurs, vous pouvez améliorer votre circulation veineuse.

Faire de l'exercice

Les sports "doux" comme la marche rapide, la natation, etc., peuvent vous faire beaucoup de bien. En se contractant progressivement et régulièrement, les muscles des mollets aident en effet le sang à remonter vers le haut du corps. En revanche, les sports qui demandent des efforts violents comme le tennis, le football ou le rugby sont déconseillés.

Se dégourdir les jambes

Au travail, vous restez des heures entières debout ou assis ? Ce n'est pas bon. Pour activer la circulation, la pause s'impose. Vous en profiterez pour marcher quelques minutes.

Eviter la chaleur

Le bain trop chaud, les expositions des jambes au soleil, le chauffage dirigé vers les pieds dans la voiture… sont à éviter car ils font se dilater les veines.

Des vêtements bien choisis

Le pantalon de toile qui vous sert le ventre ou le jean qui comprime vos cuisses sont à laisser dans les placards. Préférez des vêtements un peu larges dans lesquels vous êtes à l'aise. Pour ce qui est des chaussures, les talons trop hauts ne sont pas une bonne idée. La hauteur idéale : 2cm. Comme ça, votre pied pourra bien se dérouler sur le sol et le sang sera "poussé" vers le haut de la jambe. Evitez les mi-bas qui serrent le haut des mollets, il en existe qui exercent une pression adaptée sur la jambe (en pharmacie).

Bien manger

Une alimentation variée et équilibrée, c'est la base. Certains aliments vous sont aussi spécialement recommandés. Les antioxydants, par exemple, vont protéger vos vaisseaux sanguins. On en trouve dans les poivrons, les fraises, les tomates, les agrumes, l'huile d'olive… Fruits et légumes aident également à protéger et tonifier vos veines. Enfin, n'oubliez pas de vous hydrater très régulièrement. L'eau est un excellent drainant qui aide à éliminer les toxines. Doucement en revanche sur l'alcool et le café, et oubliez le tabac...