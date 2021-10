La campagne labours-semailles de la saison agricole 2021-2022 a été lancée samedi, à Bordj Bou Arreridj et devra cibler plus de 80.000 ha de terres réservées à la culture des céréales.

Tous les moyens logistiques ont été mobilisés à cet effet avec la mise en place de quantités importantes de semences et d’engrais pour répondre aux besoins des agriculteurs de la filière des céréales en vue de garantir un meilleur lancement de l’opération, atteindre les objectifs tracés et réussir la saison agricole, a souligné le wali, Mohamed Benmalek, lors du lancement de la campagne depuis une exploitation agricole dans la commune d’El Anasser (à l’Est de Bordj Bou Arreridj).

A cette occasion, le même responsable a procédé à la mise en service du raccordement à l’électricité de cette même exploitation agricole, affirmant que l’opération de généralisation de l’électricité rurale se poursuit parallèlement avec le raccordement des régions agricoles à cette énergie en vue d’atténuer la souffrance des agriculteurs et les soutenir pour développer leurs activités agricoles.

Le raccordement des explo itations agricoles à l’électricité rural a touché pas moins de 280 exploitations agricoles à travers la wilaya en attendant la concrétisation d’opérations similaires pour raccorder "prochainement" un total de 555 exploitations agricoles à travers 29 communes, selon les explications données par le directeur des services agricoles (DSA).

Le chef de l’exécutif local a décidé, en outre, d’octroyer des autorisations pour creuser des puits artésiens au profit d’agriculteurs de certaines exploitations agricoles dans plusieurs régions de la wilaya, et ce en raison du déficit en ressources hydriques. La surface cultivable à Bordj Bou Arreridj est estimée à environ 118.000 ha dont 7.000 ha sont irrigués, a-t-on indiqué, précisant que la majorité de ces terres sont exploitées pour la culture des céréales sur une surface globale atteignant les 113.000 ha.