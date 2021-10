Les participants à un séminaire national sur le thème "L’économie de la connaissance et le développement global des sociétés: opportunités et défis" ont appelé samedi au cours d'un séminaire à Biskra à ''une plus large adhésion des établissements d'enseignement dans l’économie de la connaissance".

L’orientation vers l’économie de la connaissance, nécessitant un environnement de connaissance basé sur la technologie, "impose une coopération entre les établissements d'enseignement dans toutes les étapes avec les centres dédiés à la connaissance, notamment les centres de recherche et de développement pour augmenter les compétences chez les apprenants", a souligné le chercheur Bachir Djenane de Biskra dans une intervention sur "L’économie de la connaissance en Algérie: réalité et perspectives".

Se baser sur la connaissance signifie "s’articuler autour du capital intellectuel, l’ouverture des perspectives aux apprenants pour leur permettre d’exploiter leurs capacités et compétences et ne pas laisser l’établissement d'enseignement dans un cadr e théorique", a ajouté l'intervenant, considérant que la décision des hautes instances du pays de créer une Ecole nationale supérieure des mathématiques et une Ecole nationale supérieure de l’intelligence artificielle "vise l’encouragement de l’économie de la connaissance et l’acquisition de la connaissance et son développement".

Dans son intervention intitulée "Le rôle du système éducatif en Algérie dans l’édification de l’économie de la connaissance", Samra Fatmi, de l’université Abdelhamid Mehri Constantine-2, a considéré qu’il est "important d’accorder de l’intérêt à l’enseignement et le contenu des programmes utiles à l’économie de la connaissance et d’œuvrer à faire de l’apprenant un projet producteur", estimant que cela ne peut être concrétisé qu’"au travers le développement des programmes d’études en les adaptant aux évolutions que connaît cette nouvelle économie, en plus du développement des mécanismes de suivi et d’accompagnement des lauréats, l’encouragement de l’innovation et l’établissement également de liens entre l’enseignement, l’entrainement et le marché du travail pour créer l’harmonie escomptée". Pour sa part, Imane Sekour de l’université Alger-2, a relevé, lors de son intervention sur "Le rôle de la technologie de communication et l’informatique dans la concrétisation d e l’efficacité scientifique éducative", les opportunités de participation au développement durable qui se sont élargies pour toucher toutes les catégories car, a-t-elle ajouté, "la technologie ne se limite pas aux spécialistes seulement, mais tout le monde peut être intégré dans l’économie de la connaissance".

Les utilisations technologiques "nécessitent une base correcte à travers un enseignement privilégiant les aspects positifs et orientant l’enseignant et l’étudiant vers l’innovation et la créativité", a-t-elle ajouté dans ce cadre. Ce séminaire, abrité par la maison de la culture Ahmed Reda Houhou du chef-lieu de wilaya et organisé par l’association Rawafid Takafia de Biskra en collaboration avec la direction locale de la culture, se poursuivra jusqu’à demain dimanche et verra la présentation de communications par des enseignants et des chercheurs de différentes universités du pays. Ces interventions porteront sur "Le rôle du e-commerce dans l’édification de l’économie de la connaissance", "L’impact de l’enseignement à distance dans l’assimilation et le rendement" et "Le rôle des centres d’archives dans l’édification de l’économie de la connaissance".