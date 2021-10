Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, samedi, s'intéresser de très près à la prise en charge "optimale" des préoccupations de notre communauté et à la protection de ses intérêts, saluant hautement les positions nationalistes honorables affichées à maintes reprises par les membres de cette communauté à travers des sursauts de solidarité exemplaires en temps d'épreuves. "je m'intéresse de très près à la prise en charge optimale des préoccupations de notre communauté et à la protection de ses intérêts... Nos centres diplomatiques et consulaires sont appelés à développer leurs méthodes de travail, en termes d'interaction avec les membres de la communauté, par des méthodes modernes de gestion consulaire, aux fins d'atténuer les souffrances de nos concitoyens établis à l'étranger", a indiqué M. Tebboune dans un message à la veille de la Journée nationale de l'immigration marquant le 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961.

"Je saisis cette occasion p our saluer, hautement, leurs positions nationalistes honorables affichées à maintes reprises, à travers des sursauts de solidarité exemplaires en temps d'épreuves...C'est normal, lorsqu'on sait que le sang de nos valeureux Chouhada et moudjahidine coule dans leurs veines", a affirmé le Chef de l'Etat.

Le Président a invité, par la même, "les Algériennes et Algériens à adhérer au processus d'édification d'une ère prometteuse, où n'auront point de place les défaitistes, les ennemis du mérite et de la compétence et tous ceux habitués à rebuter les déterminations et freiner les initiatives...ceux-là qui se plaisent à perpétuer les pratiques et conspirations de la Issaba pour entraver la relance de l'économie nationale et contester la volonté des nationalistes fidèles qui veulent libérer la société de leur pillage des richesses du pays par l'escroquerie, le vol et le gaspillage...Ceux-là même que j'ai toujours avertis de sévir d'une main de fer par la force de la loi...quels châtiments auront-ils...".

"L'Algérie, déterminée et résolue à couper les tentacules de cette Issaba pernicieuse et à en démasquer les plans malveillants de blocage et de défaitisme, accueillera à bras grands ouverts tous ses enfants de la communauté nationale établis à l'étranger. Elle en valorisera les capacités et les compé tences et les invitera à apporter leur contribution au projet de relance économique de la Nation, en ouvrant toutes les perspectives au génie des générations montantes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ce pour parachever la marche initiée par les vaillants Chouhada, par fidélité à leur serment", a-t-il souligné.