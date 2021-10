Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une réunion du Conseil des ministres, a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'approbation d'un projet de loi sur la lutte contre la spéculation et d'exposés sur l'organisation de Djamaâ El-Djazaïr et la rentrée officielle dans les secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle", a précisé le communiqué.