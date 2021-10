Trois personnes ont été tuées et sept blessées samedi dans un tremblement de terre sur l'île touristique de Bali, a annoncé l'agence en charge de la gestion des catastrophes.

Le séisme, d'une magnitude de 4,8, a frappé à une profondeur relativement faible de 10 km au nord-est de la ville de Banjar Wanasari.

Les séismes peu profonds provoquent généralement des dégâts plus importants que ceux qui se produisent loin de la surface.

Deux personnes sont mortes lorsque le séisme a provoqué un glissement de terrain qui a enseveli leur maison dans la région de Bangli.

Une autre personne a été tuée dans la ville portuaire de Karangasem, ont indiqué les autorités.

Le bilan des victimes ne devrait pas s'alourdir, ont-ils précisé.

"Le tremblement de terre a été fortement ressenti pendant cinq secondes", a déclaré le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes Abdul Muhari.

"Les gens étaient paniqués et se sont enfuis de leurs maisons lorsque la terre a commencé à trembler".

L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision. En janvier, une centaine de personnes ont été tuées par un séisme de magnitude 6,2 sur l'île de Célèbes, qui a détruit de nombreux bâtiments de la ville côtière de Mamuju.

L'archipel demeure marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra, qui avait provoqué un important tsunami et entraîné la mort de 220.000 personnes dans toute la région, dont environ 170.000 pour la seule Indonésie.