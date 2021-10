L'équipe médicale du service chirurgie cardiovasculaire du Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr Benzerdjeb d'Oran a effectué dernièrement deux opérations d'implantation de valve aortique par cathéter couronnées de succès, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement hospitalier. Il s'agit de la première opération du genre dans l'Ouest du pays. L'équipe médicale et paramédicale du service chirurgie cardiovasculaire du CHUO a transplanté avec succès, en coopération avec Dr Allali, cardiologue algérien résidant en Allemagne, deux greffes de valves aortiques à deux malades âgés de 77 et 86 ans, a-t-on indiqué à la cellule de communication de l'hôpital.

Cette opération est bénéfique pour un grand nombre de malades qui ont un œdème aigu du poumon et qui ne peuvent pas subir une opération chirurgicale sur le cœur, compte tenu de son faible taux de réussite, à cause de l'âge, de l'incapacité de supporter l'anesthésie ou de maladies chroniques, a-t-on souligné.

La technique d'implantation de la valve aortique à travers le cathéter ne présente pas de danger pour les patients, même les perso nnes âgées.

L’anesthésie est conjoncturelle et le patient se réveille rapidement, a-t-on rassuré, relevant que le succès des deux opérations a incité le personnel médical à programmer d'autres similaires à l'avenir.