Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Inde devrait franchir un record de 100 milliards de dollars en 2021, selon l'Administration générale des douanes de Chine.

Le total des échanges a déjà atteint 90 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année en cours, malgré le ralentissement des relations bilatérales en raison de l'impasse militaire persistante entre les deux pays dans la région frontalière du Ladakh.

Les exportations de la Chine vers l'Inde ont atteint 68,46 milliards de dollars à fin septembre, en hausse de 51,7% en glissement annuel, en raison notamment des importations massives de fournitures médicales lorsque l'Inde était en proie à la deuxième vague de Covid-19 qui a frappé le pays en avril et mai derniers.

Cependant, les exportations indiennes ont totalisé 21,91 milliards USD, soit une augmentation notable de 42,5% par rapport à la même période de l'année écoulée, précise l'Administration chinoise.

Par conséquent, l'Inde affiche un important déficit commercial avec la Chine de 46,55 milliards de dollars qui devrait encore augmenter d 'ici la fin de l'année.

En 2019-2020, la Chine a représenté plus de 5% des exportations totales de l'Inde et plus de 14% de ses importations.