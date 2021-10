Le prix du bitcoin a dépassé 60.000 dollars pour la première fois depuis avril et approchait son record alors que le gendarme boursier américain envisage d'autoriser des fonds indiciels (ETF) liés à la cryptomonnaie, ce qui pourrait doper la demande.

Le cours du bitcoin s'envole de 40% sur un mois et approche de son record historique atteint il y a six mois à 64.870 dollars, les acheteurs espérant que ce nouveau produit financier permettra à plus d'acteurs de la finance traditionnelle de participer au marché.

Vendredi, la plus populaire des cryptomonnaies a grimpé de 8,37% à 62.253 dollars à 20H50 GMT à New York. Depuis 2013, la SEC a toujours refusé les multiples dossiers de création de ces fonds cotés en Bourse qui répliquent le cours du bitcoin. Mais le régulateur pourrait approuver le lancement de ces produits la semaine prochaine, selon l'agence Bloomberg qui cite des sources proches du dossier.

Sur son compte Twitter, la SEC a écrit jeudi soir: "Avant d'investir dans un fonds qui détient des contrats futurs sur le bitcoin, assurez-vous d'avoir bien pesé les risques et les bénéfices", un message prudent cependant vu par les fans de crypto comme le signe que ces fonds vont bien être acceptés.

Selon les informations de l'agence Bloomberg, les ETF américains devraient plus précisément être basés sur des contrats à terme liés au bitcoin.

Le patron de la SEC Gary Gensler avait affirmé sa préférence pour cette option, plus facile pour le gendarme à réguler, par le passé.

"C'est un moment-clef pour les cryptomonnaies, car cela permettrait à des investisseurs qui hésitaient à se lancer d'entrer sur le marché d'une façon plus traditionnelle, en craignant moins de se faire pirater ou de manquer de régulations", commente Walid Koudmani, analyste chez XTB.

Les régulateurs restent ambivalents face à un secteur décentralisé et dématérialisé, créé de toutes pièces par des anonymes il y a 13 ans. En Chine, les autorités ont complètement banni les plateformes d'échange et les "mineurs" de bitcoin qui permettent la création et la validation des transactions en cryptomonnaie.

Et les autorités en Europe et aux Etats-Unis ne sont pas beaucoup plus enthousiastes.

La SEC a plusieurs fois qualifié le secteur des cryptomonnaies de Far-West, et de l'autre côté de l'Atlantique, le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre (BoE) Jon Cunliffe a affirmé qu'il y avait "urgence" à travailler sur une régulation internationale.

Si l'institution britannique ne voit pour l'instant pas de risque majeur qu'une crise des cryptomonnaies se répercute au reste du marché, elle a fait remarquer qu'avec une taille de plus de 2.300 milliards de dollars, le marché était désormais plus grand que celui des "subprimes" en 2008 (1.200 milliards de dollars), dont l'écroulement avait provoqué une crise financière mondiale.