Le Directeur général de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), Abdelfattah Djebnoune, a révélé jeudi à Alger que le nombre des femmes bénéficiaires du micro-crédit pour la création de projets, s'élevait à 602.205, ce qui a permis la création de 722.646 postes d'emplois, depuis le lancement du dispositif en 2005.

Lors de la présentation du bilan de l'agence, au cours d'une rencontre à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, le même responsable a expliqué que sur le total des projets créés, 339 780 projets étaient dans le secteur de la micro-industrie, 150 049 autres dans l'artisanat et 70 916 projets dans les services.

Sur le total des femmes bénéficiaires du micro-crédit durant la même période, 54.025 sont titulaires de diplômes de la Formation professionnelle et 11.734 titulaires de diplômes universitaires, selon le DG de l'ANGEM, ajoutant que l'agence a également enregistré 609 femmes de la catégorie des handicapés.

Concernant le nombre total de micro-crédits accordés depuis 2005, M. Djebnoune a fait état de 947 065 micro-crédits accordés ayant pe rmis la création de près de 1,4 million d'emplois.

Il a également révélé qu'au cours de 2022, quelques 25 000 micro-crédits seront accordés aux porteurs de projets, avec un quota réservé aux femmes rurales, soulignant que 3 000 femmes rurales seront formées dans le domaine de la gestion des micro-entreprises.

Outre les mesures d'accompagnement dans l'élaboration des projets, l'ANGEM a programmé, l'année prochaine, des sessions de formation en informatique, au profit de 6.000 femmes bénéficiaires de micro-crédits, afin de renforcer leurs capacités et leur fournir le soutien et les conseils nécessaires, ainsi que l'organisation d'expositions nationales et locales pour promouvoir et commercialiser les produits des femmes rurales.