La Cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden a souligné, vendredi à Tunis, l'importance de la cohésion et de la complémentarité de l'action gouvernementale et l'impératif pour les membres du gouvernement de travailler de concert pour relever les défis qui attendent le pays en cette phase exceptionnelle et faire face à la conjoncture économique difficile, rapporte l'agence TAP.

Elle a appelé les ministres à "œuvrer avec sérieux et abnégation pour rétablir la confiance du citoyen en toutes les institutions de l'Etat", et à "fixer chacun les priorités de son département", indiqué un communiqué de la présidence du gouvernement publié à l'issue d'une réunion du gouvernement. La Cheffe du gouvernement a écouté les propositions des ministres et mis l'accent sur la nécessité d'impulser le travail du gouvernement pour répondre aux attentes des Tunisiens, indique-t-on de même source. Le premier Conseil des ministres du gouvernement Bouden s'est tenu jeudi à Carthage sous la présidence du Chef de l'Etat Kaïs Saïed.

Najla Bouden avait dévoilé lundi la composition de son gouvernement, co nstitué de 24 ministres dont 9 femmes et une Secrétaire d'Etat qui ont prêté serment devant le président de la République.