Quand la peau des aisselles est sèche, elle s'irrite facilement. Dès lors, pour être bien toléré, le déo doit lutter contre la transpiration et les odeurs mais aussi apaiser et hydrater.

Déo pour peau sensible, ce qu'il doit contenir

Des agents antimicrobiens

Ils limitent la prolifération des bactéries, responsables des mauvaises odeurs. Mais ils ne les suppriment pas complètement pour ne pas perturber l'équilibre de la flore cutanée. Ils peuvent être d'origine synthétique ou naturelle (blé, maïs).

Des neutralisateurs d'odeurs

Leur rôle est de capter les mauvaises odeurs afin de les faire disparaître par un procédé chimique. Les sels de zinc (gluconate et pidolate de zinc) et les sucres (tréhalose) notamment "piègent" les composants malodorants.

Des absorbeurs d'humidité

Ce sont des poudres fines, comme le talc, le kaolin (argile blanche) ou des petites billes d'origine minérale comme la perlite, extraites de roches volcaniques. Elles agissent comme des mini-éponges capables d'absorber la transpiration et les odeurs.

Des agents hydratants et apaisants

Pour contrebalancer le desséchement cutané ou les irritations. On trouve le plus souvent de la glycérine pour l'hydratation, du bisabolol ou de l'eau thermale pour apaiser.

Et aussi... Des antioxydants

Comme la vitamine E, qui freine l'oxydation de la sueur au contact de l'air, et donc l'apparition de mauvaises odeurs. Ou bien duu stéarate de sodium (ou savon), principal constituant des déodorants en stick, qui donne une texture solide.

Des gaz propulseurs

Ils sont présents dans les sprays, que l'on conseille moins aux peaux sensibles à cause de leur effet frais qui peut brûler. Déo pour peau sensible, ce qu'il faut surveiller



La pierre d'alun

Ce cristal de roche (potassium alum) est un sel d'aluminium d'origine naturelle. Produit neutre, autorisée par la charte Cosmebio-Ecocert, elle resserre les pores, sans les fermer totalement. En revanche, elle peut irriter les peaux sensibles.

Les sels d'aluminium

Présents dans les antitranspirants, ces miniparticules (chlorhydrate d'aluminium) ont la propriété de fermer les pores par lesquels s'écoulent la sueur. Les déodorants pour peaux sensibles en contiennent généralement moins de 1%, sachant que les recommandations limitent leur utilisation à 0,6% dans la formule.

L'alcool

Antibactérien, il permet un séchage rapide du déodorant. Revers de la médaille, il dessèche la peau.

Les parfums et les huiles essentielles

Ils peuvent être allergisants. Les premiers masquent les odeurs, les secondes (palma rosa, menthe, clou de girofle et arbre à thé) ont une action antibactérienne. Mais ils peuvent entraîner des allergies de contact.

Déo pour peau sensible, ce qu'on lui demande

De combattre les mauvaises odeurs efficacement et de limiter l'humidité.

D'offrir une bonne tolérance grâce à des textures douces qui n'irritent pas. Et même de limiter les irritations du rasage et des frottements.

D'être confortable avec des textures agréables, qui se font oublier.

Le focus de l'expert

On peut avoir la peau sensible sur les aisselles, sans pour autant avoir une peau sensible sur le visage ou sur le corps, car la peau y est plus fine. Ce sont plutôt celles qui se rasent quotidiennement ou s'épilent souvent qui peuvent en souffrir. Les épidermes sensibles doivent éviter les formules contenant de l'alcool. C'est pourquoi sticks et billes sont préférables aux sprays. On évitera aussi d'appliquer son déo tout de suite après l'épilation.