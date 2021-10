La Fédération internationale de Triathlon (World Triathlon) a annoncé sur son site officiel, le planning des compétitions pour la saison 2022, entamée en septembre avec les Championship Series et qui s'annonce plus serré que jamais.

Ayant débuté le mois dernier à Hambourg, les Championship Series se poursuivront le mois prochain à Abu Dhabi pour cinq étapes confirmées pour l’année 2022, entre les mois de mai et octobre, plus une finale en fin d’année à Abu Dhabi. La Coupe du Monde de triathlon proposera 11 étapes, entre mars et octobre 2022. Le circuit du relais mixte se déroulera en trois temps, avec des championnats du monde à la fin du mois de juin à Montréal, au Canada.

Les Mondiaux de triathlon d’hiver seront organisés au début du mois de février 2022 en Andorre. Costaud. Mais la saison ne se réduira pas à ces seuls rendez-vous estampillés World Triathlon. L’instance le rappelle: l’année 2022 sera également marquée par quatre autres événements majeurs, déjà tous surlignés d’un trait épais par les meilleurs triathlètes du monde : les Jeux du Commonwealth à Birmingham (R oyaume-Uni) les 30 et 31 juillet, les Championnats d’Europe à Munich (Allemagne) les 13 et 14 août , les Jeux asiatiques à Hangzhou (Chine) au mois de septembre, et les Jeux Mondiaux à Birmingham (Etats-Unis) au mois de juillet.