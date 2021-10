Un stage de prospection pour des pugilistes relevant de la catégorie des cadets se déroulera entre le 27 octobre courant et le 2 novembre prochain à la salle omnisports de Bordj El Kiffan (Alger), pour sélectionner les meilleurs athlètes qui représenteront les couleurs nationales aux prochains Championnats arabes de la catégorie, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAB).

"Le stage est ouvert uniquement aux pugilistes ayant le statut de champion de wilaya" a encore précisé l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusée sur son site officiel.

La FAB a insisté par ailleurs sur le respect des mesures de prévention contre la COVID-19, et surtout sur le pass-sanitaire, qui leur sera probablement très utile en cas de sélection, pour voyager et disputer les prochains Championnats arabes.

Cette compétition est prévue à la fin du mois de novembre prochain au Koweït, a-t-on encore appris de même source.