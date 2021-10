Quatre athlètes disputeront une sélection au tennis club de Bachdjarah (Alger), samedi et dimanche, en vue de la Coupe d’Afrique des nations, prévue du 8 au 14 Novembre en Tunisie, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de tennis (FAT), sur sa page Facebook. Il s'agit de Mohamed Amine Aissa Khalifa, Aymen Ali Moussa, Toufik Sahtali et Said Ounis.

Selon la même source, quatre autres athlètes convoqués pour cette sélection ne prendront pas part pour diverses raisons: Samir Hamza-Reguig, Ryad Anseur, Mohamed Ali-Abibsi et Mohamed Forkan Lebdi.

Deux athlètes rejoindront l’équipe nationale à l’issue de la sélection qui se déroulera en format Round-Robin.