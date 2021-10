La valise muséale du musée national Cirta de Constantine a repris son périple avec un programme de visites ciblant les établissements scolaires des zones d’ombre, a-t-on appris jeudi du chef du service d’animation, des ateliers et de la communication du musée.

"L’activité pédagogique de la valise muséale a repris après trois ans de pause avec un programme dédié aux établissements scolaires des zones d’ombre et des régions enclavées", a précisé à l’APS, Abdelmadjid Benzrari, soulignant que les attachés de recherches du musée se sont dirigés, jeudi, à l’école primaire Hannachi à Bounouara, dans la commune d’El Khroub.

Il a, dans ce contexte, ajouté qu’une des premières missions des animateurs de la valise muséale est de parler aux écoliers du patrimoine culturel universel que renferme le musée national Cirta.

Dans les détails, M. Benzrari a relevé que les collections muséales entre pièces archéologiques et tableaux d’art sont, par la suite, présentées aux élèves, dans une visite virtuelle du musée, à travers des vidéos et des photos que les attachés de recherches commentent, relatant l’histoire de ces objets et les périodes auxquelles ils appartiennent.

"L’objectif de cette activité est d’attiser la curiosité des écoliers et leur faire découvrir notre patrimoine culturel et œuvrer à consacrer les fondements de l’identité nationale tout en mettant en évidence les civilisations anciennes qui se sont succédées à Constantine et la région Est du pays depuis la préhistoire", a affirmé M. Benzrari.

Il a également assuré que dans le cadre de la valise muséale, les écoliers sont invités à visiter "pour de vrai" le musée national Cirta et sont encouragés à visiter la page du musée sur le réseau social Facebook et interagir avec les animateurs du musée.

A l’occasion, un atelier de dessin est aussi proposé aux scolarisés des écoles primaires, invités à "s’exprimer sur papier pour mémoriser la journée de la valise muséale".

La valise muséale sera déposée le 17 octobre prochain au collège d’enseignement moyen (CEM) Loucif dans la commune de Zighoud Youcef et partira le 24 octobre courant au CEM Djelloulia dans la commune de Hamma Bouziane.

La musée national Cirta qui est considéré comme le deuxième plus grand musée en Afrique, après le musée égyptien, constitue la mémoire de la région du fait qu’il représente le passé de la région Est du pays, de la préhistoire à celle coloniale en passant par les périodes numide, romaine, hafside et ottomane entre autres.

Près de 17 000 pièces archéologiques, acquises grâce à des fouilles ou des découvertes fortuites, et représentant des périodes de la préhistoire à la période coloniale, sont actuellement exposées au musée Cirta qui dispose aussi d’autres réserves non exposées.

Le musée public Cirta de Constantine renferme également une collection de tableaux d’art et sculptures, réalisées entre le XVIIe et le XXe siècle, signées par les peintres Nasreddine Dinet, M’hamed Issiakhem et Amar Allalouche, entre autres.