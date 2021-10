Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a eu des entretiens avec son homologue nigérian, Geofrey Onyeama, en marge des travaux de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) à Addis Abeba, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Lors de cet entretien, les chefs de la diplomatie des deux pays ont échangé les vues sur les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la session actuelle du conseil et ont convenu de coordonner les efforts pour écarter les facteurs pouvant créer des divisions au sein de l'organisation africaine. Ils ont également convenu d'établir la coopération avec d'autres pays de manière à créer un climat propice à la préservation de l'unité des rangs en Afrique, précise la même source.

La rencontre a permis de débattre des relations bilatérales et des voies et moyens de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment en matière d'énergie, conformément aux aspirations des dirigeants et peuples des deux pays frères.

Les deux parties ont passé en revue la situation prévalant dans la région du Sahel et du Sahara ainsi que les perspectives d'activation et d'appui aux mécanismes mis en place à l'échelle continentale pour faire face à la menace terroriste croissante , conclut le communiqué.