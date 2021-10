Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé, jeudi à Addis Abeba, l'engagement de l'Algérie à préserver l'unité des rangs en Afrique et à défendre les principes et les valeurs prônés par les fondateurs de l'organisation continentale.

Dans son intervention, M. Lamamra qui conduit la délégation algérienne à la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) dont les travaux ont débuté jeudi à Addis Abeba (Ethiopie), a appelé "ses homologues à préserver l'UA de la division et de la discorde, à faire prévaloir l'intérêt collectif et à remédier aux erreurs commises qui seraient préjudiciables à l'esprit de solidarité et d'unité au sein de l'union".

Le chef de la diplomatie algérienne a insisté sur l'impératif de rationaliser les dépenses de l'organisation pour éviter une trop grande dépendance vis à vis des partenaires et donateurs internationaux dans le financement des activités de l'organisation continentale.

M. Lamamra a rappelé lors du débat sur le rapport du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), les efforts de l'Algérie en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus, saluant le lancement de la production du vaccin anti-Covid-19 en Algérie.