Les ministres africains des Affaires étrangères ont élu vendredi le candidat algérien, Pr. Mohamed Belhocine, au poste de commissaire en charge de l'enseignement, des sciences, de la technologie et de l'innovation à l'Union africaine (UA).

Pr. Mohamed Belhocine a été élu par le Conseil exécutif de l'UA au poste de commissaire en charge de l'enseignement, des sciences, de la technologie et de l'innovation, après avoir obtenu la majorité des voix des Etats membres lors du premier tour du vote secret.

M. Belhocine aura à superviser la mise en oeuvre des politiques, des programmes et des stratégies de l'enseignement, des sciences, de la technologie et de l'innovation, conformément aux aspirations de l'agenda 2063, et des plans y afférent à moyen terme.

Cette élection consacrera le retour de l'Algérie à la tête d'un poste important, au sein du staff dirigeant de la Commission de l'UA qui regroupe le président, le vice-président et six commissaires.

L'Algérie, qui a toujours été présente au sein de la Commission de l'UA en occupant le poste de Commissaire à la paix et à la sécurité (CPS) depuis sa création, est ainsi appelée à poursuivre son rôle dans la promotion des efforts continentaux dans un autre domaine tout aussi important que la paix et la sécurité, compte tenu de l'importance de l'enseignement, des sciences, de la technologie et de l'innovation en Afrique notamment en matière de développement durable.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a exprimé ses vifs remerciements à ses homologues des pays membres de l'UA, pour leur soutien et la confiance réitérée à l'égard de l'Algérie et son apport constructif à l'action africaine commune.

Pr. Mohamed Belhocine occupe plusieurs postes à l'échelle nationale et internationale notamment conseiller international de la santé publique et membre du Comité national de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus. Il est également connu à l'échelle continentale pour ses efforts dans la lutte contre Ebola.