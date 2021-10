Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur de la République d'Italie en Algérie, Giovanni Polizzi, a indiqué un communiqué du ministère de la Justice.

La rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère "dans le cadre d'une visite de courtoisie effectuée par le diplomate italien au ministre de la Justice, garde des Sceaux, a permis de passer en revue l'état et les perspectives des relations privilégiées liant les deux pays dans les différents domaines, juridique et judiciaire et les voies et moyens de les promouvoir à l'avenir", a précisé le communiqué.