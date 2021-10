Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu jeudi à Alger, l'ambassadeur de la Hongrie en Algérie, Gyorgy Pantos, avec lequel il a examiné les opportunités de coopération et de partenariat entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les discussions ont permis de passer en revue les relations bilatérales algéro-hongroises, qui se développent dans divers domaines depuis 1962, a précisé la même source.

M. Ziane et M. Pantos ont également évoqué les opportunités de coopération et de partenariat notamment dans les filières de la biomasse et de la production de l'hydrogène vert, selon le ministère.

A cet effet, M. Ziane a présenté la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique qui s'appuie sur toutes les potentialités que recèle l'Algérie mais aussi sur le savoir-faire de pays comme la Hongrie.

Il a, en outre, précisé que les ambitions de l'Algérie en matière d'énergies renouvelables et de développement de la filière de l'hydrogène vert et ses usages pour la transition énergétique, comme la locomotion électrique et le stockage d'énergie, pourraient constituer "un cadre de coopération et d'échanges profitables avec la Hongrie".

Par ailleurs, le ministre, a informé l'ambassadeur du lancement prochain du projet d'appels d'offre à investisseurs pour la réalisation de centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 1.000 MW, adressé aux investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers, et a invité les investisseurs hongrois concernés à y participer, d'autant plus que le gouvernement algérien met en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour l'amélioration du climat des affaires.

Pour sa part, M. Pantos a tenu à saluer "les efforts et l'engagement" de l'Algérie dans la transition énergétique, en faisant part de la disponibilité de son pays à réunir toutes les conditions à même de concrétiser la coopération entre les deux pays, notamment, dans le cadre du développement de la filière de l'hydrogène vert, et ce, en s'appuyant sur l'expérience hongroise dans ce domaine, qui a déjà élaboré la stratégie et le cadre législatif et règlementaire spécifiques à cette filière.

Après avoir précisé les contours de cette première rencontre, les deux parties ont convenu de maintenir le contact pour identifier de façon détaillée et concrète des axes de coopération dans les domaines discutés.

Enfin, M. Ziane s'est dit "confiant" de l'avenir de les relations de coopération bilatérale algéro-hongroise qui déboucheront sur des résultats concrets de nature à les renforcer encore davantage, conclut le communiqué