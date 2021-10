Le complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua (Oran) a signé dernièrement une convention avec la Société nationale de transport ferroviaire pour transporter ses produits par le réseau de chemin de fer national, a indiqué le membre du conseil d’administration du complexe, chargé des opérations en Algérie.

Cette convention permettra au complexe de transporter ses produits de fer et d’acier, ainsi que les matières premières par voie ferrée à partir de la gare ferroviaire de Hassi Mefsoukh (Oran) vers les wilayas du pays et vers le port d’Oran pour l’exportation, a indiqué Alp Tobcioglu.

Le même responsable a fait savoir que la première livraison de produits par voie ferrée sera effectuée le mois de novembre prochain, soulignant que le transport par voie ferrée permettra de réduire les frais du transport, le volume de consommation de carburant et éviter la grande utilisation des camions de transport.

A noter que la production du complexe, durant l’année en cours, a atteint 3 millions de tonnes de différents produits en fer commercialisés localement, ainsi que les produits destinés à l’exportation.

La société prévoit de doubler sa production à 6 millions de tonnes de différents produits à l’horizon 2025, après la réalisation de l’usine de production d’acier plat utilisé dans la fabrication automobile, ainsi que des pièces de rechange et des équipements domestiques, entre autres, selon la même source.

Le projet, d’une capacité de production de 2 millions de tonnes par an d’acier plat, dont les travaux démarreront en novembre prochain pour un délai ne dépassant pas 30 mois, créera quelque 2.000 postes d’emploi directs et indirects.

La société Tosyali prévoit des recettes d’exportation, à la fin de l’année en cours, de 750 millions de dollars, qui atteindront deux milliards de dollars par an après l’entrée en service de l’usine d’acier plat en 2025, a-t-on indiqué.

A noter que les recettes des exportations, durant les neuf premiers mois de l’année en cours, ont dépassé les 550 millions de dollars et que ces exportations, notamment de fer à béton, de fil machine et différents types de canalisations, ont concerné 25 pays en Europe, Afrique et Amérique.

Le complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua a exporté, pour la première fois cette année, ses produits vers l’Asie (Indonésie et Chine), notamment 70.000 tonnes de rond à béton.