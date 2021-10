Une clinique a été érigée en Etablissement public hospitalier (EPH) dans la daïra de Boukteb (W. El Bayadh), a déclaré jeudi à Alger le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

Répondant à un député du Conseil de la Nation lors d'une plénière consacrée aux questions orales et présidée par Salah Goudjil, président du conseil, Pr Benbouzid a indiqué que la daïra de Boukteb a bénéficié, en 2014, d'un projet d'aménagement et d'extension d'une polyclinique qui sera érigée en EPH avec une capacité d'accueil de 60 lits, précisant que l'ancienne bâtisse a été réaménagée et qu'un bloc à deux niveaux a été réalisé pour assurer la prise en charge des prestations sanitaires en matière d'urgences médicales chirurgicales, de médecine interne, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, et médecine générale.

Pour assurer des prestations sanitaires répondant aux besoins des habitants de cette région, les services de wilaya ont proposé la réalisation d'un nouvel hôpital à Boukteb, dans le cadre de la Loi de finances 2022.

En attendant l'examen de ce projet, le ministre a précisé qu'une réorganisation des prestations sanitaires spécialisées est prévue dans la daira de Boukteb tout en assurant les moyens nécessaires conformément aux dispositions de la Loi sur la santé, notamment en ce qui concerne l'organisation et le financement du système sanitaire.