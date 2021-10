Le volume des créances impayées détenues par la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG) sur l'ensemble des abonnés de la wilaya d'Ouargla et Touggourt a atteint plus de 5,73 milliards DA, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de cet opérateur économique public.

Ces créances enregistrées jusqu'à fin août dernier se répartissent entre 2,81 milliards DA auprès des abonnés au réseau de l'électricité et du gaz (basse tension) et 1,1 milliard DA auprès des administrations publiques, a affirmé la chargée de communication à la même direction, Rabea Daouadi.

Les dettes dues à la consommation énergétique (électricité et gaz/moyenne tension) des entreprises nationales publiques et privées, sont estimées à 1,82 milliard DA, dont 1,2 milliard DA de créances impayées détenues par la SADEG sur des artisans, commerçants et agriculteurs dans les deux wilayas, a-t-elle ajouté.

S'agissant des abonnés au réseau de l'électricité et du gaz de haute tension, Mme Daouadi a fait savoir que leurs créances s'affichent à hauteur de 90 millions DA.

La SADEG a rappelé, à cette occasion, aux abonnés l'impératif de se rapprocher de ses 10 agences commerciales implantées à travers le territoire des wilayas d'Ouargla et Touggourt pour s'acquitter de leurs factures et régulariser leur situation.