Les services de la sûreté de wilaya d'Alger (SWA) ont arrêté une bande criminelle composée de quatre (4) individus et saisi plus de 23 kg de stupéfiants et 17.520 gélules psychotropes, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants de la circonscription est de la Police judiciaire (SWA) ont procédé à "l'arrestation et au démantèlement d'une bande criminelle organisée s'adonnant au trafic de stupéfiants et de psychotropes, et à des activités de faux et usage de faux de documents administratifs".

Traitée sous la supervision du parquet territorialement compétent, l'affaire a abouti à l'arrestation de "4 suspects (27 à 41 ans), et à la saisie de 23,550 kg de cannabis et 17.520 gélules psychotropes".

Un véhicule touristique servant au transport des produits prohibés avec un faux dossier de base, un montant de 100.000 DA, et 5 téléphones portables ont été également saisis, précise la même source.

Après parachèvement des formalités légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.