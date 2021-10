Les travaux de réaménagement de la pelouse du stade Chahid Mustapha-Tchaker ont été confiés à l’entreprise "Natural Grass" qui a déjà entamé le chantier en prévision du match Algérie-Burkina Faso prévu le 14 novembre dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, a-t-on appris jeudi du directeur de cette entreprise.

A ce propos, Farid Bousaâd a indiqué à l’APS qu’il a été sollicité par la Fédération algérienne de football (FAF) pour procéder à la réfection de la pelouse du stade Tchaker, dont l’état s’est nettement détérioré depuis quelque temps.

Cette situation a irrité au plus haut point le sélectionneur national, Djamel Belmadi, et ses joueurs qui étaient montés au créneau pour déplorer l’état du terrain de la "citadelle" des "Verts" après leurs deux derniers matchs dans ce même stade contre Djibouti (8-0) et le Niger (6-1).

Le directeur de "Natural Grass", dont l’entreprise est chargée de la réalisation des pelouses des terrains de football et d’athlétisme du complexe sportif d’Oran, a poursuivi, en outre, qu’il était en train d’user de "produits et matériel modernes" pour permettre à la pelouse de retrouver toute sa splendeur avant le jour "J".

Le ministère de la Jeunesse et des Sports vient de confier à la FAF la gestion du stade de Tchaker après les carences constatées au niveau de la pelouse de cette infrastructure, causant préjudice à l’équipe nationale où elle y évolue depuis 2008.

Les protégés de Djamel Belmadi, qui restent sur une victoire ramenée de Niamey face au Niger (4-0) pour le compte de la 4e journée, partagent la première place de leur groupe A avec le Burkina (10 pts chacun), mais bénéficient de l’avantage du goal-average.

Seul le premier se qualifiera aux barrages, à l’issue desquels cinq sélections du continent africain valideront leurs billets pour le rendez-vous footballistique planétaire, rappelle-t-on.