Six personnes ont été tuées et 30 autres blessées jeudi lors d'échanges de tirs pendant une manifestation à Beyrouth des mouvements Hezbollah et Amal pour exiger le limogeage du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de la capitale, rapportent des médias dans un nouveau bilan.

Des tirs nourris et des explosions résonnaient non loin du Palais de justice, devant lequel s'étaient massés des centaines de manifestants, alors que des hommes portant des armes légères ou moyennes circulaient au alentour, selon des médias.

Sur les réseaux sociaux, des images montraient des écoliers d'un établissement du secteur se cachant sous leurs bureaux ou rassemblés par terre devant les salles de classe.

Les chars de l'armée se sont déployés dans le quartier, en bouclant les accès, et la troupe a prévenu qu'elle tirerait à bout portant sur toute personne qui ouvrirait le feu.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a accusé lundi le juge menant l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, d'avoir des "objectifs politiques", appelant à son remplacement par un magistrat "honnête et transparent".

Le juge Tareq Bitar, chargé de l'enquête depuis février après que son prédécesseur a été récusé par la cour de Cassation, est dans le collimateur de nombreux responsables politiques, pour avoir convoqué l'ex-Premier ministre Hassan Diab et quatre anciens ministres.

Il a été forcé en septembre de suspendre son enquête pendant une semaine, en raison d'une plainte déposée contre lui par un ex-ministre, Nohad al-Machnouk, soupçonné d'implication dans le drame et réclamant le dessaisissement du juge.

Des centaines de Libanais en colère étaient descendus dans la rue pour protester contre la suspension de l'enquête.