La mission permanente de la Norvège à l'ONU a souligné l'"urgence de mettre fin aux hostilités" au Sahara occidental, appelant à la reprise immédiate des discussions entre les parties au conflit dans le territoire occupé.

La mission norvégienne a écrit jeudi sur son compte twitter: "Urgence de mettre fin aux hostilités" dans les territoires sahraouis occupés, déclenchées en novembre 2020 à la suite de l'agression lancée par les autorités de l'occupation marocaines contre des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement à El-Guerguarat.

"Le dialogue doit reprendre afin de trouver une solution juste, durable et mutuellement acceptable, prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui", a encore souligné la mission norvégienne, à l'issue de la réunion mercredi à New York du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Sahara occidental.

La mission diplomatique a également appelé à "protéger" les droits de l'Homme au Sahara occidental.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mercredi à New York des consultations sur la situation au Sahara occidental, les premières depuis la nomination de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU Staffan de Mistura et du Représentant spécial du secrétaire général pour le territoire occupé et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko.

Dans son nouveau rapport sur la situation au Sahara occidental, rendu public début octobre, le SG de l'ONU Antonio Gutteres, avait noté que la "situation au Sahara occidental s'est considérablement détériorée" depuis son dernier rapport de 2020. Il avait ainsi mis en garde contre "un risque persistant d'escalade" dans ce territoire.