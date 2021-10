Une étude effectuée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran,présentée mardi, a démontré que l'emploi des diplômés universitaires en sciences humaines et sociales représente le taux le plus faible.

L'étude, qui a ciblé 841 diplômés universitaires dans diverses disciplines de 2009 à 2015 au niveau de 12 wilayas, a démontré que 506 ont un emploi et les autres sont toujours à la recherche d'un emploi, relevant que les diplômés en sciences sociales ayant un emploi représentent le taux le plus faible, soit 15,20 pour cent, alors que celui des diplômés des sciences médicales est le plus élevé (77,30 pc).

Le chercheur Dr Fouad Nouar, qui a présenté les résultats de l’étude lors d’une conférence-débat organisée par le CRASC, a souligné que cette étude qui visait à connaître la situation professionnelle des diplômés universitaires a démontré que 26,28% seulement de l'échantillon étudié ont un travail permanent et 60 % ont un travail non permanent.

Le chercheur a fait remarquer que les diplômés âgés de moins de 30 ans rencontrent des difficultés pour obtenir un emploi, notant, par ailleurs, que l'ancienneté du diplôme donne de plus grandes opportunités d'emploi. L'étude, qui s'est achevée en 2018, conclut que "plus le diplôme universitaire est supérieur, moins les opportunités d'emploi sont offertes" et que les opportunités d'emploi sont plus importantes pour les diplômés de la formation professionnelle.

Lors du débat, le conférencier a insisté sur la nécessité de fournir des formations universitaires en spécialités répondant aux besoins de l’environnement économique et social, ainsi que sur l’ouverture d’une licence professionnelle en différentes spécialités, en plus de la coordination entre les ministères de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation et de l'Enseignement professionnels pour offrir des spécialités dont ont besoin différents secteurs d’activités.