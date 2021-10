Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, se rend mardi soir, à Addis-Abeba en Ethiopie, accompagné d'une importante délégation, pour participer aux travaux de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), indique un communiqué du ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, se rend mardi soir à Addis-Abeba en Ethiopie pour participer aux travaux de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), qui réunit les ministres des Affaires étrangères de tous les Etats membres", indique le communiqué.

"Le Conseil devra aborder, au cours de cette session, un ensemble de dossiers liés à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et aux perspectives de renforcement de la coopération entre les pays du continent en matière de lutte contre la pandémie du Coronavirus.

(Il abordera aussi) des sujets liés à l'action africaine commune et (évoquera) les moyens de permettre aux institutions continentales telles que le Parlement africain de bien mener les missions qui leur sont confiées", ajoute le ministère.

Il est également prévu "de finaliser la mise en place de la Commission de l'UA par l'élection de deux commissaires, de définir le thème principal du prochain sommet ainsi que d'approuver le budget de l'organisation pour l'exercice 2022", indique le document.

En marge des travaux du Conseil exécutif, "M. Lamamra s'entretiendra avec les hautes autorités du pays hôte et ses homologues africains, ainsi qu'avec plusieurs responsables de la Commission de l'UA et avec divers organes et institutions continentaux", conclut le communiqué.